Калуга, 3 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 185 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 ноября. Днём ранее, 2 ноября, в регионе было зарегистрировано 186 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 513 человек, 50 765 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 865 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.