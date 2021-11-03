Липецк, 3 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Увеличивать период нерабочих дней в Липецкой области не планируют. Об этом 3 ноября заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодня мы такого решения принимать не будем. Возможно, у нас будут какие-то избирательные вещи, например, у нас есть Липецкий государственный технический университет, который хуже других вузов, серьёзно хуже других вузов вакцинирован», — заявил Артамонов.

«По всей видимости, мы будем рекомендовать руководству дистанционные формы. А там, где люди вакцинировались на 60% и что-то возле этого — вузы есть такие, — пожалуйста», — указал он.