Москва, 3 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал на две недели Ксению Дамову, опубликовавшую откровенные фотографии на фоне Кремля. Об этом 3 ноябрясообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

ru.torange.biz Арест

Дамову признали виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ей назначили наказание в виде ареста сроком на 14 суток.

Агентство уточняет, что Дамова позиционирует себя как Instagram-модель под псевдонимом Рита Фокс. Женщина опубликовала в соцсетях фотографию со спущенными штанами на фоне Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве вынес приговор по делу об аморальном фото на фоне храма Василия Блаженного.