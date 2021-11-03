Липецк, 3 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Липецкой области заметно ускорились темпы вакцинации. Об этом 3 ноября заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на телеканале «Россия 24».

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«По темпам вакцинации, мы вчера установили рекорд, почти 11 тыс. По темпам — мы где-то третье или четвёртое место в стране, по абсолютному показателю охват населения — уже 53,8%. Если такими темпами будет продолжаться, то мы выйдем уже в этом году по коллективному иммунитету», — заявил Артамонов.