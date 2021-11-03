Москва, 3 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День народного единства прибудет с визитом в Севастополь. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Глава государства 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в городе-герое по случаю Дня народного единства», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5−6 ноября в графике президента РФ никаких публичных мероприятий не запланировано.

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