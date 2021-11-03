Москва, 3 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Если у президента России Владимира Путина состоятся какие-то контакты с находящимся в Москве главой ЦРУ США Уильямом Бернсом, то Кремль об этом сообщит. Об этом 3 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЦРУ

По словам Пескова, президент сейчас находится не в Москве, а в Сочи.

«Поэтому если какие-то контакты состоятся — не личные, то мы об этом сообщим», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бернс прибыл в Москву с двухдневным визитом и встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.