Владикавказ, 3 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии продлено дистанционное обучение для студентов Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ). Теперь сроком его окончания определено 30 ноября, о чем говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на официальном сайте вуза.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Напомним, вузы Северной Осетии перешли на «удалёнку» с 25 октября. Предполагалось, что после 8 ноября студенты вернутся в аудитории, однако из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в республике руководство университета приняло решение о продлении периода дистанционного обучения.

«С 8 ноября по 30 ноября реализация образовательных программ всех уровней в СОГУ будет проводиться в дистанционной форме. Причина — значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Северной Осетии», — говорится в сообщении.

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