Чебоксары, 3 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Чувашии третьи сутки подряд выявляют одинаковое количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 3 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 38 350 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 178. Напомним, что ранее двое суток подряд также выявляли по 178 носителей инфекции.

Победили болезнь 33 618 пациентов, из них за последние сутки вылечились 159 человек. Таким образом, доля выздоровевших составила 87,66%.

Умерли в Чувашии ещё 17 ковид-пациентов. Всего жертвами пандемии стали 2811 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что каждые сутки в настоящее время прививаются 6 тыс. жителей при пропускной способности до 9 тыс. пациентов. По словам руководителя региона, «если в общем количестве взять, то это примерно 70% загрузки пунктов вакцинации».