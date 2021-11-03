Элиста, 3 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Ещё два летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Калмыкии. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии пандемии в Калмыкии подтверждён 661 случай смерти среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии период нерабочих дней установлен с 30 октября по 7 ноября. В связи с ростом желающих принять участие в прививочной кампании принято решение открыть дополнительные пункты вакцинации.