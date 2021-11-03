Омск, 3 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В настоящее время в Омской области ковидных коек введено больше, чем в осенью 2020 года. Об этом 3 ноября заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Введённых ковидных коек больше, чем осенью прошлого года у нас. Большое количество коек у нас — 3 тыс. 700 введено для ковидных больных. И у нас в запасе есть ещё порядка 300 коек, которые также обеспечены кислородом для того, чтобы ввести, если в дальнейшем будет продолжаться рост», — заявил Бурков.

«8% коек сегодня у нас свободны. Здесь при всей тяжёлой нагрузке серьёзной на систему здравоохранения, всё находится под контролем, и опасности нет», — указал он.