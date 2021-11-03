Элиста, 3 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 49 жителей Калмыкии. Такие данные приводит региональный оперштаб 3 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время в ковидных госпиталях лечатся 525 пациентов. Состояние 30 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдает 2 719 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 510 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 30 795 пациентов, победивших коронавирус.