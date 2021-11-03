Омск, 3 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Статистика показывает, что наибольшую угрозу новая волна коронавируса создаёт для невакцинированных людей. Об этом 3 ноября заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус

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«В первую очередь тяжело болеют те, кто не были вакцинированы. Те, кто вакцинированы переносят в более лёгкой форме болезнь — те, кто сегодня болеют коронавирусной инфекцией даже после вакцинации полгода назад или более», — заявил Бурков.

В настоящее время в регионе введены QR-коды, которые ограничивают людей в посещении мест массового скопления людей.

«Сегодня люди стараются, по большей части, находиться у себя дома. Это была главная задача — изолировать людей, увести от общения постоянного. Мы надеемся, что эта неделя выходных даст снижение по количеству заболевших. Сейчас мы видим, что заболеваемость у нас более 500 человек в сутки по региону», — указал он.