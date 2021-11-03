Джакарта, 3 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В октябре 2021 года на западе Явы в Индонезии произошло 45 землетрясений, сообщает Detik.

Yaelo Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение было вызвано субдукцией Индо-Австралийской и Евразийской тектонических плит.

В агентстве заявили, что 12 землетрясений произошли на суше.

Как сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение магнитудой 2,7 потрясло город Амбон в индонезийской провинции Малуку.