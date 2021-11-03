Иркутск, 3 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Иркутской области по причине значительного ухудшения ситуации по коронавирусу и ужесточения карантинных мероприятий, темпы вакцинации за последние 10 дней увеличились почти в пять раз.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

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Как сообщает минздрав региона, на 3 ноября первым компонентом привито более 727 тысяч граждан. Кроме того, почти 50 тысяч граждан поставили вакцину «Спутник Лайт». Около 600 тысяч привиты вторым компонентом.

«В день медики прививают от 10 до 14 тысяч человек. В регионе работают 94 стационарных пункта вакцинации в 54 медучреждениях, также выездную форму работы осуществляют 122 прививочные бригады», — пояснила первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 ноября Приангарье побило рекорд по приросту новых носителей коронавируса. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 123 705 человек (+505 за сутки).

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Помимо введения QR-кодов, на дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания.

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