Омск, 3 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Граждане преимущественно стараются проводить дома период нерабочих дней. Об этом 3 ноября заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Сегодня введение QR-кодов ограничивает людей по посещению мест массового скопления людей. Ну и, конечно, введение президентом выходных дней даёт надежду на снижение заболеваемости в регионе», — заявил Бурков.

«Сегодня люди стараются, по большей части, находиться у себя дома. Это была главная задача — изолировать людей, увести от общения постоянного. Мы надеемся, что эта неделя выходных даст снижение по количеству заболевших. Сейчас мы видим, что заболеваемость у нас более 500 человек в сутки по региону», — указал он.