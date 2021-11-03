Пермь, 3 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки по причине коронавирусной инфекции умерли 37 человек. Об этом 3 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число жертв заболевания составило 5893.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

На сегодняшний день в больницах лечение получают 4156 пациентов, у которых диагностирован оперштаб по борьбе с COVID-19. Состояние 514 пермяков медики оценивают как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключен 221 человек.

Напомним, в регионе зарегистрировано в общей сложности 121 899 носителей коронавируса, в том числе 708 — за последние сутки. Суточный показатель побил «рекорд».