Красноярск, 3 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 709 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, в регионе по суточным заражениям лидируют город Минусинск и Кежемский район. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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За последние сутки в крае умер 31 больной с COVID-19, что является рекордным показателем за всё время эпидемии. Всего с начала эпидемии скончались 6648 человек.

Из 709 новых случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 159 (темп прироста 0,4%), в Минусинске — 46 (0,8%), в Канске — 38 (0,8%), в Лесосибирске — 30 (1,0%), в Бородино — 25 (1,6%), в Енисейске — 22 (1,2%), в Норильске — 16 (0,2%), в Сосновоборске — 15 (0,6%), в Назарово — 14 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Кежемском — 36 (2,2%), Курагинском — 26 (1,1%), Емельяновском — 25 (0,8%), Минусинском — 25 (1,7%), Енисейском — 22 (1,3%), Балахтинском — 18 (1,6%), Сухобузимском — 16 (1,2%), Новосёловском — 15 (1,6%) и Нижнеингашском — 14 (1,0%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по данным на 3 ноября зарегистрировано всего 133 341 лабораторно подтверждённый случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 709 случаев заболевания.