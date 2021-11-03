Пермь, 3 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 708 заражений коронавирусом, что на семь больше, чем днем ранее, сообщает 3 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число заражений с конца марта 2020 года в регионе достигло 121 899. Оправились от болезни 102 984 человека. За минувший день зафиксирован 551 выздоровевший пермяк.

В Прикамье от коронавирусной инфекции вакцинировано 949 612 человек. Из них первым компонентом вакцины привито 681 450 жителей.