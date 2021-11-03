Москва, 3 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Ужесточение регламента Московской городской думы приведет к негативным последствиям. Об этом 3 ноября заявила депутат законодательного собрания столицы Елена Шувалова на заседании Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Елена Шувалова

В рамках предложенного проекта постановления думы предлагается, среди прочего сократить срок выступления депутатов по ряду вопросов. Данная инициатива вызвала резкую критику со стороны оппозиции.

В частности, ранее исключенная из фракции КПРФ Шувалова, предостерегла коллег по столичному парламенту от принятия подобных изменений, которое неизбежно негативно отразится на его инициаторах. Примечательно, что в качестве аргумента она использовала ситуацию с первым секретарем Московского горкома КПРФ, депутатом Госдумы Валерием Рашкиным (КПРФ).

«Вы сейчас одержите пиррову победу. Поверьте, все возвращается бумерангом. Вот Рашкин еще год назад представить не мог что будет, каким образом он будет отвечать за все, что он содеял и не только в отношении меня, как это все обернется. Уверяю вас, и к вам все вернутся бумерангом. Потому что вы сейчас, как я считаю, делаете черное дело», — обратилась к коллегам по законодательному собранию столицы Шувалова.