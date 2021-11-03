Тамбов, 3 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области 3 ноября подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 48 тыс. 983 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 46 тыс. 141 пациент, в том числе 188 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1136 человек. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.