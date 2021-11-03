Омск, 3 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В период нерабочих дней энтузиазм в отношении вакцинации в Омской области у граждан резко возрос. Об этом 3 ноября заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Однозначно, в Омской области у нас в два с лишним раза выросла вакцинация в сутки. Если раньше мы вакцинировали менее 4 тыс. человек в сутки, то сегодня уже 8−9 с лишним тыс. человек, которые в выходные деньги, имея возможность для вакцинации, идут и вакцинируются», — заявил Бурков.

«Общее количество провакцинированных у нас в регионе — это 727 тыс. человек. Это составляет 61% от планового показателя, который был установлен федеральным министерством здравоохранения», — указал он.