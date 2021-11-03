В Пензенской области выявили ещё 381 случай заражения коронавирусом
Пенза, 3 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 381 нового носителя коронавируса. Об этом 3 ноября сообщает общероссийский оперативный штаб.
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Накануне в регионе заболели 377 человек. С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 81 317 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели 59 080 пациентов, в том числе за сутки — 31 человек.
Скончались за время наблюдения 3599 ковид-пациентов, из них 28 — за минувший день.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции временно приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
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