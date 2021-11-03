Пенза, 3 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 381 нового носителя коронавируса. Об этом 3 ноября сообщает общероссийский оперативный штаб.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Накануне в регионе заболели 377 человек. С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 81 317 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 080 пациентов, в том числе за сутки — 31 человек.

Скончались за время наблюдения 3599 ковид-пациентов, из них 28 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции временно приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Читайте также: В Пензенской области приостановили диспансеризацию и медосмотры населения