Владимир, 3 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Во Владимирской области 3 ноября подтверждено 323 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 776 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 713 пациентов, в том числе 57 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2260 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.