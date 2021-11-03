Улан-Удэ, 3 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Бурятии с начала нерабочих дней от коронавируса привились 13,7 тыс. человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это почти вдвое больше, чем неделей ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в пункт вакцинации

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Таким образом, всего по состоянию на 3 ноября, в республике первым компонентом привито почти 412 тыс., завершили вакцинацию — 307 тыс. человек.

«За весь период в Бурятию поставлено 499 922 доз вакцин первого компонента и 427 430 доз второго компонента», — добавили в правительстве.

Местные жители отмечают, что после введения QR-кодов в пунктах вакцинации возникли очереди. Добавим, что в Улан-Удэ открыто шесть мобильных пунктов в торговых центрах и КСК.

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