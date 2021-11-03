Москва, 3 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. На фоне роста инфляции в очередной раз обостряется проблема обесценивания пенсий, их росту будет способствовать реализация трех предложений, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Во-первых, реализовать поручение президента в части возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Над этим бьемся не первый год, однако наше предложение устранить из пенсионного законодательства норму о запрете такой индексации пока не поддерживается ни правительством, ни большинством депутатов Госдумы», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Во-вторых, уверен парламентарий, нужен полноценный, справедливый перерасчёт пенсий работающим пенсионерам.

«Не на нынешние максимальные три балла в год, а, к примеру, на десять баллов. Это позволит увеличивать размер пенсии на сумму до тысячи рублей ежегодно», — предлагает депутат.

Третье предложение — наполнить бюджет пенсионного фонда посредством введения плоской шкалы при уплате страховых взносов.

«Это даст возможность проводить дополнительную индексацию пенсий, повышая их реальный размер», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, индексация пенсий происходит в соответствии с заложенным коэффициентом, который не успевает за уровнем инфляции. Федеральный бюджет на 2022 год свёрстан из расчёта инфляции в 5,8%, но уже очевидно, что её реальный показатель будет выше.

Вместе с тем в сентябре 2021 года реальный размер пенсий российских граждан снизился на 1,8% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Такая тенденция продолжается восьмой месяц подряд, свидетельствуют данные Росстата.