Астрахань, 3 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Астраханской области 3 ноября подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 67 тыс. 280 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1618 человек.

За весь период 2014 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.