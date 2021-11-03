Омск, 3 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Власти Омской области, где ситуация с распространением коронавируса многократно ухудшилось, вопреки предложению территориального Роспотребнадзора не стали закрывать все торговые центры, кафе, рестораны, спортшколы и спортивные секции для детей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, вместо этого решено ввести систему QR-кодов для доступа в заведения общественного питания, торговые центры, парикмахерские. Нововведение начнет действовать с 4 ноября 2021 года.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Против полного закрытия выступил финансово-экономический блок регионального правительства, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко. По их словам, бизнес несет большие потери и ответственно относится к введению ограничений, в частности, готовится к введению системы QR-кодов. Глава региона Александр Бурков поддержал финансово-экономический блок.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Только на 31 в регионе выявлено уже 97 129 случаев заражения COVID-19. Причём рекордные 529 из них — только за одни сутки.

Предложение закрыть все торговые центры, кафе, рестораны, спортшколы и спортивные секции для детей, выдвинуло территориальное управление Роспотребнадзора.

Читайте также: В Омской области из-за COVID-19 предложили закрыть все ТЦ, кафе и рестораны