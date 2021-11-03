Рязань, 3 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Рязанской области 3 ноября подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов.

Permkrai.ru Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,50%. Всего в Рязанской области выявлено 48 684 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 42 845 человек, из них 126 — выписаны за сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончался 1 451 пациент.