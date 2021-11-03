Салехард, 3 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 3 ноября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 145 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 3 ноября 54 611 заражений коронавирусом. Выздоровели 50 928 человек, 765 пациентов с COVID-19 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).