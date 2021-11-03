Ульяновск, 3 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число вылечившихся ковидных больных превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 592 и 565. Соответствующие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 3 ноября, в Ульяновской области всего официально подтверждено 97 423 случая заражения SARS-CoV-2. В том числе за последние сутки коронавирус выявлено у 565 жителей.

Вылечились 86 178 пациентов, что составляет 88,46% от общего числа заболевших СOVID-19. Из них за последние сутки победили болезнь 592 человека.

Напомним, на 2 ноября в Ульяновской области вакцинацию от ковида прошли 450 479 жителей, в том числе привились двумя компонентами — 326 513 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области скончались 3085 ковидных больных, в том числе за 2 ноября — 17 пациентов.