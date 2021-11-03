Пенза, 3 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Пензенской области для удобства жителей на базе единого телефонного номера «122» запущен новый сервис. Теперь по бесплатному номеру пензенцы смогут узнать результаты ПЦР-тестирования на коронавирус, набрав дополнительно цифру «5», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Многоканальный сервис «122» расширил свои возможности с 3 ноября. Жителям Пензенской области единый сервис предлагает несколько возможностей. По единому телефонному номеру, добавив цифру «1», можно будет записаться на прием, вызвать врача на дом для взрослого населения города Пензы. Для записи на прием и вызова врача на дом для детей города Пензы потребуется набрать цифру «2». Для жителей Пензенской области, чтобы записаться на прием и вызвать врача на дом потребуется набрать дополнительно цифру «3». При нажатии цифры «4» появится возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей региона. Узнать результаты ПЦР-тестирования можно при наборе цифры «5», уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против COVID-19 либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией возможно использование мобильного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

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