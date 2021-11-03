Улан-Удэ, 3 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Бурятии большинство праздничных мероприятий в День народного единства пройдёт в онлайн-формате. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в республике 4 ноября запланированы выставки, флешмобы и концерты.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Улан-Удэ

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Так, в Этнографический музей народов Забайкалья на своей странице в инстаграм проведёт «Экскурсию по библиотеке Танских», Национальная библиотека организует виртуальную выставку «День народного единства. Из фонда Президентской библиотеки».

«В культурно-досуговых центрах Улан-Удэ пройдут праздничные концерты, а в городских библиотеках — тематические выставки. Все они будут в онлайн-формате в социальных сетях учреждений», — отметили в правительстве.

В муниципальных учреждениях Улан-Удэ пройдёт челлендж, в ходе которого участники будут публиковать в соцсетях свои в национальном костюме на рабочем или учебном месте.