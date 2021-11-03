Москва, 3 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В топ-5 проблем, с которыми сталкиваются инвалиды, по мнению жителей России вошли: трудности с перемещением по городу (34%), сложности с входом и выходом из дома (29%), недостаточный размер пособий (26%), проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами (23%) и с трудоустройством (17%), приводит данные ВЦИОМ.

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По мнению 69%, государство уделяет недостаточно или слишком мало внимания проблемам инвалидов. 20% считают его достаточным, 10% затруднились ответить. Убеждены, что внимания со стороны государства этому вопросу слишком много, лишь 1% опрошенных.

Проблемы инвалидов важны и государство должно принять срочные меры по их решению, уверены 51%. Полагают, проблемы инвалидов довольно важны, но сейчас у страны есть и другие, более острые проблемы, 39%. Не считают трудности инвалидов актуальными 4%.

Опрос по телефону проведен 6 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, uлавные проблемы инвалидов в России: сложно реализовываться в ряде профессий, достичь желаемого уровня дохода, полноценно путешествовать, поддерживать здоровье (84−86%).

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