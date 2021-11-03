Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Рэпер Владислав Ширяев (известен как Yung Trappa) опроверг обвинения в изнасиловании со стороны его бывшей девушки. Об этом артист рассказал на видео, которое опубликовал телеграм-канал Shot 2 ноября.

Instagram.com/official_yung_trappa Владислава Ширяев (репер Yung Trappa)

«У нас всегда всё было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия я не причинял», — утверждает в ролике Yung Trappa. «Меня оклеветали и оговорили», — считает музыкант, объясняя, что на 18-летней Алине«не было ни единого побоя», когда она уезжала от него — в этот момент её видел владелец дома, в котором они отдыхали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая девушка Yung Trappa и её подруга обвинили рэпера в сексуальном насилии. Полиция уже возбудила уголовное дело в отношении артиста.