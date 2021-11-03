Москва, 3 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За десять лет в экономику Москвы инвестировали 24 трлн рублей, сообщил 3 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

Он рассказал, что российская столица является одним из наиболее инвестиционно привлекательных мегаполисов.

«С 2011 по 2020 год вложения инвесторов в основной капитал в столице составили 24 триллиона рублей. Если говорить о годовом объеме инвестиций, то за десять лет он увеличился в 2,7 раза», — заявил Ефимов.

При этом заместитель мэра отметил, что в ближайшие пять лет ожидается ещё больший рост предпринимательской активности, а объём инвестиций в основной капитал должен вырасти в реальном выражении более чем на четверть.

Ефимов считает, что лидирующими отраслями для инвестиций станут медицина и фармацевтика, а также химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника.