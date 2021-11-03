Барнаул, 3 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 3 ноября общее число жертв составляет уже 6362 человека, причем, вновь рекордные 30 из них добавили в сводку за последние сутки.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Всего в регионе выявлено 89 999 носителей SARS-CoV-2 (+484 за минувшие сутки). Победили болезнь 62 692 (всего +198 за сутки).

С начала нового года коронавирус выявлен у 2006 детей (+54 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 866 (+6 за сутки), из них 292 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 183 человека, +57 за сутки) и ОРВИ (61 673 человека, +470 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 9419 (+818 за минувшие сутки).

Читайте также: В Алтайском крае вновь поставлен рекорд по смертности от COVID-19