Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. ВВоенно-медицинской академииим. С. М. Кировав Санкт-Петербурге подготовлен специальныймедицинского отряда численностьюболее 220военнослужащих для отправкев Московскую область с целью оказания помощив борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении пациентов во временноммедицинскомцентре, к развертыванию которогов подмосковной Кубинке приступили областные специалисты совместно с Минобороны. В ближайшие днивоенные медикибудут доставлены бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье.

В состав первой группы вошли военные врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал. К лечению больных и оказанию помощитакже будутпривлечены курсантыакадемии.Онибудутоказывать медицинскую помощьпод руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.