Владикавказ, 3 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии могут принять новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. С таким предложением выступил 2 ноября в ходе заседания оперативного штаба главный санитарный врач региона Алан Тибилов.

Tim Reckmann Вакцинация

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Исходя из сложившейся ситуации он считает необходимым продлить удаленный режим учебы с 8 по 14 ноября для образовательных организаций, в том числе вузов, школ и ссузов. Кроме того, Тибилов предложил перевести на «удаленку» на четыре месяца с целью предоставлении времени на вакцинацию непривитых сотрудников организаций в возрасте старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а для неработающих лиц этой категории ввести режим самоизоляции.

Помимо этого, по предложению главы Роспотребнадзора, необходимо обязать работодателей предоставлять два дня для сотрудников, которые примут участие в вакцинации.

Все предложенные меры глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил тщательно изучить.

Напомним, власти Северной Осетии одними из первых в России ввели режим нерабочих дней, начав их с 26 октября. В регионе также введена система пропуска в места массового пребывания людей по QR-кодам.

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