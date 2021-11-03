Улан-Удэ, 3 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в республике достигло 2006.

В ковидных стационарах региона, по данным на 3 ноября, лечатся 1088 пациентов. В реанимации находятся 105 тяжёлых больных, 61 из которых подключён к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1355 коек: занято — 1088, свободно — 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3%», — добавили в оперштабе.