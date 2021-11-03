Якутск, 3 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Чурапчинском районе Якутии от коронавируса умерла женщина и её пожилые родители. Гибель сразу троих членов одной семьи подтвердили в министерстве здравоохранения региона, сообщает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Первой заболела 30-летняя женщина. Коронавирусом она заразилась после прививки, когда ещё не сформировался иммунитет к COVID-19. За медицинской помощью якутянка обратилась слишком поздно. Женщину отправили санитарным рейсом в Якутск, но спасти не смогли.

После смерти жительницы Чурапчинского района коронавирусом заболели её пожилые родители, которым было по 65 лет. Супруги скончались 29 и 30 октября.

«Все три пациента являются членами одной семьи. К сожалению, несмотря на весь комплекс оказанной медицинской помощи, спасти их не удалось. Этот случай еще раз подтверждает, что новая коронавирусная инфекция приводит к летальным исходам, а также то, что иммунитет формируется не сразу», — отметили в министерстве здравоохранения Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных госпиталях Якутии 173 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Увеличилось количество якутян среднего возраста, у которых коронавирус протекает с осложнениями.