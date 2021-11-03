Ульяновск, 3 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области продлят действие абонементов в фитнес-клубах на период ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Фитнес

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Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Рамиль Егоров проинформировал, на период нерабочих дней и в условиях введения дополнительных ограничений в соцсетях организованы онлайн-активности. Спортсмены и любители здорового образа жизни занимаются на свежем воздухе, выкладывая видеозанятия и зарядки в интернете.

В минспорте отмечают, что фитнес-клубы продлят действие абонементов на период ограничений.

Ежедневно мобильная группа министерства проводят рейды по проверке соблюдения ограничительных мер.

«На сегодня нарушений не установлено», — говорят чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что проверки и контроль за соблюдением ограничительных мер будут ужесточены, объявив выговор трём руководителям за сбои в торговых сетях.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально 96 858 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 85 586 жителей, умерли 3068 ковидных больных.