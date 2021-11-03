Красноярск, 3 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 3 ноября, зарегистрировано всего 133 341 лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом, в том числеза последние сутки — 709 случаев заболевания. Днём ранее — 701 случай.

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«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 191 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3819 человек, — сообщает региональное управление Роспотребнадзора. — Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3671».

Всего в крае проведено 3 997 708 тестов на коронавирус, из них за последниесутки — 1067.