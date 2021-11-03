Москва, 3 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают присмотреться к работе маркетплейсов и бирж игровых товаров в рамках борьбы с теневым оборотом средств.

Pixabay.com Интернет

«Я считаю, что законодателю стоит присмотреться к деятельности маркетплейсов и бирж игровых товаров. Их в российском сегменте интернета достаточно много, и принцип работы этих площадок не исключает возможности оборота средств, полученных преступным путем», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Какие могут быть меры — вопрос дискуссионный, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, продолжается дискуссия вокруг использования игровой индустрии в целях отмывания денег — об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин недавно говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также:Росфинмониторинг пресёк финансирование более 15 тысяч террористов