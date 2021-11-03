В Челябинской области выявили более 112 тыс. носителей коронавируса
Челябинск, 3 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Челябинской области 2 ноября обнаружили 539 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
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Всего в регионе выявили уже 112 311 случаев заражения. Вылечились 90 778 пациентов.
Больных COVID-19 насчитывается уже 15 885 человек. Скончались от COVID-19 ещё 30 граждан.