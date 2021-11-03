Самара, 3 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Для снижения роста заражения коронавирусом среди детей важно разобщить их со сверстниками и ограничить контакты детей с родственниками в Самарской области. Об этом сообщила 1 ноября глава областного Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании оперативного штаба.

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Сообщается, что за неделю заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла на 38%.

«Рост отмечается во всех возрастных группах, причем наибольший — среди детей до года, 1−6 лет. Поэтому крайне важно обеспечить разобщение детей со сверстниками, ограничить их контакты с родственниками», — приводит пресс-служба слова руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой.

Отмечается, что наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за семь дней фиксировались среди жителей от 15 до 17 лет, с 30 до 49 лет и старше 65 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области появятся дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.