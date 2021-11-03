Чита, 3 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 3 ноября от коронавируса полностью привиты уже 356 327 человек (+1627 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 401 672 гражданина (+5054 за сутки) получили первый компонент вакцины. Это на порядки больше, чем несколькими днями ранее — 6681 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 3 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 78 332, причём 369 из них обнаружили только за сутки.

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