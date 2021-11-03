Киев, 3 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 23 393 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 979 086.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 720 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 69 447.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили почти 20 тыс. носителей коронавируса.