Москва, 3 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий отцам получать материнский (семейный) капитал, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

Право у мужчины на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом, отмечают авторы. При этом право мужчины на указанные меры не является производным от права женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей.

Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей. Также законопроектом предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

Деньги

Средневзвешенный размер материнского семейного капитала в зависимости от очередности рождения с учетом количества получателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в 2021 году составляет 535 557,87 рубля.

Таким образом, объем возникающих обязательств федерального бюджета, связанных с предоставлением дополнительных мер государственной поддержки отцам, одиноко воспитывающим второго, третьего или последующих детей, составит 72 300,3 тыс. рублей, отмечается в сопроводительных документах.

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