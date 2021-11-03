Ставрополь, 3 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае число участников прививочной кампании против коронавируса ежедневно увеличивается в разы. Так, за последние сутки число привитых составило 13 тыс. человек. Об этом 3 ноября на своей странице в соцсети Instagram сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Вакцинация

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«С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. Более 13 тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины вчера. Это еще один шаг к достижению коллективного иммунитета. Всего же сделала прививку почти 861 тысяча наших земляков», — говорится в сообщении главы субъекта РФ.

Напомним, 31 октября за прививкой на пункты вакцинации на Ставрополье пришли 2940 человек. Спустя три дня число вакцинируемых в сутки выросло более чем в четыре раза.