Ставрополь, 3 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет создано производство, выпускающее медицинский кислород. Оно позволит увеличить на 25% объем выпускаемого в крае кислорода для медицинских нужд. Об этом сообщил 2 ноября губернатор края Владимир Владимиров в ходе совещания с правительством региона.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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По его словам, проект будет реализован частным инвестором при поддержке государства. Мощность нового производства составит около 24 тонн медицинского кислорода в сутки.

В настоящее время в ковидных госпиталях Ставрополья используют медицинский кислород, произведенный на заводах «Невинномысский Азот» и «Ставролен». Вместе они поставляют до 100 тонн кислорода. Кроме того, ввозится он и из других субъектов РФ.

«Нужна мощность, способная производить до 24 тонн медицинского кислорода в сутки. Проект должен быть осуществлен на средства инвестора с привлечением государственной поддержки. Быстрота наших действий поможет защищать здоровье и спасать жизни людей в пандемию», — заявил Владимиров, призвав оперативно решить вопросы организации нового производства.

Напомним, на Ставрополье ежедневно обновляется рекорд по числу новых заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки тесты были подтверждены у 466 человек. Общее число заболевших составило 99 139 человек.